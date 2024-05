Poliziotti e carabinieri in campo. Sfida per vincere l’endometriosi

È finita in un pareggio, ma con goleada, la sfida tra i poliziotti iscritti al sindacato Siulp e i carabinieri dell’Usic (con una piccola delegazione dei finanzieri dell’Usif) nel secondo Memorial dott. Giovanni Pollini, in nome della ricerca. ‘Divise ma non divisi per l’endometriosi’ il titolo dell’iniziativa, che ha visto sfidarsi, ieri mattina al campo Ceretolese alle 9, le due compagini composte da agenti e militari. La partita, ricca di colpi di scena, è terminata in un 5-5 pari. Ma lo scopo dei calciatori in campo andava ben oltre la vittoria: infatti, l’obiettivo era raccogliere fondi per l’associazione Arianne Onlus Endometriosi, nata con l’intento di colmare il vuoto informativo e di consapevolezza su questa malattia che colpisce più di 3 milioni di donne in età fertile in Italia. Per chi volesse donare, ecco l’iban: IT31V0339512900052753463750.