Ponte sul Reno riapre in autunno

C’è finalmente uno spiraglio verso la riapertura del ponte sul Reno tra Santa Maria Codifiume e San Pietro Capofiume. La chiusura del ponte, avvenuta a gennaio per motivi di sicurezza, ha creato non pochi disagi nella zona di Molinella. Una prima risposta è arrivata con la firma di un accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei ponti della Città metropolitana. "Questo- fa sapere il sindaco Dario Mantovani- consentirà di procedere con la determina di approvazione del progetto e di affidamento dei lavori sul ponte chiuso della SP49 tramite contratto attuativo alla RtI aggiudicataria". I lavori sul ponte avranno una durata di 45 giorni a partire dalla autorizzazione all’ingresso in alveo, "quindi con termine entro la stagione estiva".