Ponzano prepara la Via Crucis

Prove generali, oggi a Ponzano di Valsamoggia, per la prima edizione della Via Crucis che la comunità di questa piccola parrocchia che fa capo alla suggestiva chiesa di san Donato ha voluto realizzare in vista della Pasqua e dell’imminente inizio dei lavori di restauro del famoso campanile. E sarà un precorso antico, tutto collinare, quello che svolgeranno i fedeli alla guida del parroco don Paolo Dall’Olio affiancato dall’eremita fratel Raffaele (nella foto), che da quale tempo vive negli spazi della canonica. E’ lui, insieme ad un affiatato gruppo di parrocchiani, che insieme i bimbi del catechismo, ha preparato le 14 croci con gli episodi della passione illustrati dai bambini, che punteggeranno il percorso delle stazioni da Ponzano a Maiola. Punto di partenza alle 21 nel piazzale che affianca la provinciale valle del Samoggia, che tre anni fa ospitò il vescovo Zuppi in occasione dell’inaugurazione del restauro della chiesa. Poi la salita in preghiera fino al sagrato di San Giovanni Battista di Maiola.