Possibili disagi alla circolazione

Possibili criticità, questa mattina, per il traffico a causa di una manifestazione di protesta degli agricoltori, che arriveranno in città con i trattori in due cortei: uno proveniente dalla zona di Modena e uno da quella di Ferrara, per riunirsi in piazza della Costituzione intorno alle 12. Potrebbero quindi verificarsi criticità per la mobilità lungo i percorsi dei due cortei che saranno scortati da polizia locale e Polstrada.

Ecco le zone interessate: nella zona ovest della città, dalla rotanda Gasbarrini (nota come rotonda del camionista), via Marco Emilio Lepido, via de Gasperi, via Togliatti, Rotonda Romagnoli, viale Pertini, viale Prati di Caprara, viale Sabena, via Terracini, via Manzi, via Marco Polo, via Gagarin, via Gobetti, Rotonda Langer, via Tibaldi, piazza dell’Unità, via Donato Creti, via Stalingrado, piazza Costituzione. Nella zona nord: dalla rotonda dei Vigili del Fuoco e, seguendo via Ferrarese, rotonda Monti, via Stalingrado fino a piazza della Costituzione.