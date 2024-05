Poste, meglio prenotare un appuntamento

In riferimento alla lettera ’Oltre un’ora e mezza per ritirare una raccomandata’ pubblicata l’altro giorno, precisiamo che i tempi di attesa nell’ufficio postale di via Costa 71 sono in linea con gli standard qualitativi aziendali.

È tuttavia possibile che in determinate giornate e in concomitanza di operazioni particolarmente complesse, come nel caso oggetto della segnalazione, i tempi di attesa nella sala al pubblico possano prolungarsi.

Si ricorda comunque ai cittadini che resta sempre possibile prenotare l’appuntamento agli sportelli attraverso i canali digitali, fra cui l’app Ufficio Postale e il sito poste.it, possibilità che è presente anche nella sede di via Costa 71, che dispone inoltre di un ATM Postamat operativo h24 sette giorni su sette per effettuare numerose operazioni.

Poste Italiane-Media Relation