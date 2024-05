Pranzo per i senzatetto, celebrazione dell'anniversario delle Sorelle dei poveri Di Santa Caterina

Bologna, 23 maggio 2024 – Lunedì, in via Nosadella 32 sono stati festeggiati i 150 anni dalla fondazione della Congregazione Sorelle dei poveri di Santa Caterina da Siena. La ricorrenza non poteva che essere celebrata con un’azione che le suore e i volontari svolgono quotidianamente aiutando i bisognosi nel silenzio: un pranzo per i senzatetto. La comunità è nata nel 1874 per opera di Savina Petrilli poggiandosi sui valori della cristianità e della provvidenza «per aiutare non solo i poveri di cibo, ma anche i poveri di Dio», come mi spiega suor Maria Teresa mentre mi accoglie. All’arrivo l’aria che si respira è familiare, ed è proprio così che Eugenio, uno dei volontari, descrive l'ambiente aggiungendo che «il bello di far parte di questa realtà è che accogliamo indistintamente tutti, senza che nessuno arrivi qui tramite i servizi sociali, ma solo con il passaparola che funziona molto bene». Qui quattro giorni a settimana suor Maria Teresa insieme ai suoi volontari, perlopiù pensionati che amano trascorrere questa parte della loro vita per aiutare chi ne ha bisogno, offre il servizio della colazione: alle sette iniziano a riunirsi per preparare il tutto, per poi cominciare il servizio alle otto. È circa una settantina la gente che riesce ad avere, grazie al loro impegno, una colazione calda e nutriente in questi quattro giorni. Lunedì, per l'occorrenza, hanno deciso di offrire il pranzo al posto della colazione. Il loro operato non sarebbe possibile senza i finanziamenti della Carisbo e gli aiuti di alcuni forni che provvedono ad imbastire il banchetto della colazione. A questi, ovviamente, si aggiunge l’impegno dei volontari che sostengono nel pratico la Congregazione tramite il loro operato quotidiano e aiuti finanziari, per quanto possibile. L’iniziativa ha preso inizio dal 1976 quando il cardinale chiese di adibire un luogo a mensa e fu scelta proprio la struttura della Suore di Santa Caterina, da quel momento si è trasformata in usanza abituale il dare aiuto e un pasto caldo ai senzatetto. La loro assistenza, infatti, non si ferma alla colazione, ma anche a provvedere allo stretto necessario per una vita dignitosa come indumenti, fazzoletti o saponi.

Suor Maria Teresa con i suoi volontari (fonte: fotoschicchi)

I ragazzi con cui ho avuto modo di parlare mi hanno confermato la grande importanza, nella loro esistenza, che ha l'opera di suor Maria Teresa e dei suoi volontari a cui inevitabilmente sono molto grati. Mi raccontano che tra i ragazzi e chi presta servizio lì, negli anni si sono creati dei rapporti di sano affetto reciproco. «Il problema è che ora ci si sta disabituando ad avvicinarsi a loro,si ha solo paura e ci si allontana. Dovremmo, invece, imparare a comprenderli e conoscerli» mi dice alla fine una dei volontari.