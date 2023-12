"Pratello, spazi per la semilibertà". Interrogazione sul carcere minorile

Quando avranno inizio nell’Istituto penale minorile del Pratello i lavori relativi alla sezione autonoma dedicata ai giovani detenuti in regime di semilibertà, secondo l’articolo 48 dell’ordinamento penitenziario? È quanto chiedono in un’interrogazione indirizzata al Ministro della Giustizia Carlo Nordio i senatori Pierferdinando Casini, Daniele Manca, Sandra Zampa e Alfredo Bazoli.

Interrogazione dove si spiega che l’Ipm ’Pietro Siciliani’ è composto da una sezione unica maschile, che si articola in due reparti speculari sviluppati su un piano, e ha una presenza media giornaliera di 40 ragazzi, raggiunta dopo la riapertura di alcuni locali danneggiati dal sisma del 2012. "Attualmente – si legge nell’interrogazione – e come già avvenuto in passato, nell’Istituto sono presenti alcuni ragazzi che hanno maturato i requisiti per poter essere ammessi alla misura della semilibertà. Secondo quanto disposto dall’articolo 48 il regime di semilibertà consiste nella concessione di trascorrere parte del giorno fuori dell’istituto per attività utili al reinserimento sociale. I condannati e gli internati ammessi sono assegnati in istituti o sezioni autonome di istituti ordinari. La mancanza di una sezione autonoma ha avuto negli anni pesanti ricadute sui giovani detenuti, ostacolandone nei fatti la possibilità di poter usufruire della predetta misura".

E ancora: "Il piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr prevede lo stanziamento di 30,6 miliardi di euro. In particolare, per la Giustizia, sono stati stanziati 132,90 milioni di euro, suddivisi in due sub-investimenti. Gli interventi del sub-investimento 2 pari a 48,9 milioni di euro sono stati destinati a istituti di alcune città e riguardano l’adeguamento strutturale, l’aumento dell’efficienza energetica e interventi antisismici su quattro complessi, tra questi l’Istituto Penale per Minorenni Pietro Siciliani di Bologna. Tuttavia non si hanno ancora notizie in merito alla costruzione di un’apposita sezione da destinare ai detenuti in regime di semilibertà nell’ambito dei predetti investimenti".