Precipita dall’impalcatura. Gravissimo operaio di 32 anni

Gravissimo incidente sul lavoro ieri, intorno alle 16.30, nel centro città. Un operaio di 32 anni è caduto, forse da un’impalcatura, mentre stava lavorando in un cantiere di Strada Maggiore, all’altezza del civico 74. Ancora da chiarire la dinamica che ha portato alla violenta caduta: su questo è al lavoro la polizia, intervenuta sul luogo dell’incidente con due volanti, che farà chiarezza su quanto successo. In Strada Maggiore si sono precipitati anche gli operatori sanitari del 118 con un’ambulanza e un’automedica per prestare i primi soccorsi all’operaio. Le sue condizioni sono apparse da subito gravissime, motivo per cui è stato necessario il trasporto d’urgenza al Pronto soccorso del Maggiore in codice di massima gravità.

Il 32enne, a causa dell’impatto con il suolo dopo un volo di diversi metri, è ricoverato in pericolo di vita. L’area in cui è avvenuto l’incidente è stata transennata per permettere agli agenti di fare i rilievi del caso. L’ultimo incidente sul lavoro risale alla notte a cavallo tra il 14 e il 15 settembre scorso, intorno alle 4, quando all’aeroporto Marconi un operaio di 52 anni impiegato della ditta modenese Frantoio Fondovalle srl (che aveva in appalto i lavori di manutenzione della pista dello scalo bolognese) era morto dopo essere stato schiacciato da un mezzo della sua azienda che stava procedendo in retromarcia. c.c.