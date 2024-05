Premio Alberghini per giovani musicisti all’ultimo atto

‘I giovani e la musica - futuri scenari per i talenti dell’Emilia Romagna’: è il titolo della tavola rotonda sulle generazioni di nuovi musicisti organizzata domani a Castel Maggiore nell’ambito del ‘Premio regionale Giuseppe Alberghini’, giunto all’ottava edizione. L’appuntamento è alle 10 nella biblioteca comunale al Parco del sapere Ginzburg, in via Bondanello. L’incontro è aperto al pubblico e terminerà alle 12,30. Saranno presenti: Aurelio Zarrelli, direttore del conservatorio di musica Giovan Battista Martini di Bologna; Riccardo Puglisi, consulente artistico e organizzativo della Fondazione musica insieme; Marco Ferri, sassofonista e docente liceo musicale Lucio Dalla; Cristiano Cremonini, cantante lirico e operatore culturale; Filippo Mazzoli, flautista e docente; Gianfranco Guerrini Rocco, referente delle attività del Premio Alberghini per il distretto Lions 108 Tb.; Alessandra Esposito, pianista e docente e Stefano Borghi, clarinettista e docente. Questi ultimi due entrambi vincitori del Premio Alberghini.

Ma non finisce qui perché al termine di sette, intense giornate di selezioni, che quest’anno hanno superato il tetto delle 300 presenze, il Premio Giuseppe Alberghini, prevede il concerto finale domenica, alle 16, nel conservatorio di Bologna. Si esibiranno alcuni vincitori accompagnati dai pianisti Marianna Tongiorgi e Giuseppe d’Ambrosio. Dopo il concerto, presentato dai direttori artistici Cristiano Cremonini e Filippo Mazzoli, si svolgerà la consueta cerimonia di premiazione dei vincitori.

p. l. t.