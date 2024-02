Privatizzazione, protesta davanti al Ministero

Saranno circa 250 le lavoratrici e i lavoratori di Industria Italiana Autobus, provenienti da Bologna (nella foto una precdendte protesta in Regione)e da Avellino, che si recheranno a Roma per il presidio sotto al Mimit dalle 10. La protesta è nei confronti della possibile privatizzazione dell’azienda. Lo spiegano fonti sindacali. Per domani Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm hanno indetto uno sciopero dell’azienda che opera nel settore del trasporto pubblico e per la quale chiedono il rilancio che mantenga l’attività produttiva in entrambi gli stabilimenti e che preveda un forte investimento in ricerca e sviluppo. Sono oltre 500 i lavoratori tra Flumeri (360) e Bologna (163) interessati dalla vertenza dell’unica azienda italiana che produce autobus.