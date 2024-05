Prodotti sfusi, incentivi dalla Regione

Più prodotti sfusi, meno rifiuti. L’Emilia-Romagna apre la strada agli incentivi per la vendita di prodotti alla spina e ’green corner’ per ridurre i rifiuti da imballaggio. L’assemblea legislativa ha infatti approvato, con l’astensione del centrodestra, il progetto di legge presentato da Europa Verde su questo tema. "Questa legge – spiega la capogruppo Silvia Zamboni – vuole essere uno strumento per limitare a monte la produzione di rifiuti da imballaggio. Le normative europee da tempo ci indicano che una delle priorità per contrastare i rifiuti da imballaggio è bloccarne la produzione a monte".

Nella proposta, composta da 11 articoli, viene incentivata la vendita di prodotti sfusi e alla spina, in particolare i prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e da filiera corta, negli esercizi commerciali in spazi dedicati (i cosiddetti ’green corner’) dotati di appositi contenitori e distributori. Viene sostenuta, inoltre, l’apertura di nuovi esercizi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi del territorio. Per il raggiungimento degli obiettivi, il progetto di legge prevede contributi economici regionali, tramite un bando annuale rivolto agli esercenti. Tutto sta ora nei fondi con cui verrà alimentata la legge.

Secondo il report regionale, nel 2022 sono stati prodotti oltre due milioni di tonnellate di rifiuti, circa 628 chili pro-capite, con una leggera diminuzione rispetto al 2021. Nello stesso anno la raccolta differenziata si è attestata al 74% con 21 comuni che hanno superato il 65%.

"Se vogliamo rispettare i principi dell’economia circolare, bisogna correre. Incidere con politiche e incentivi per ridurre gli imballaggi può dare una spinta decisiva in questa direzione – aggiunge Zamboni – Sono molto soddisfatta per l’approvazione del mio progetto di legge che fa fare un passo avanti all’Emilia-Romagna".