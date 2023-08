Provinciale 62 franata a Grizzana: lavori iniziati per risolvere il problema

Hanno preso il via i lavori per la sistemazione del movimento franoso avviatosi da alcuni anni sulla SP62 ’Riola Camugnano-Castiglione’, un intervento da 850mila euro per risolvere il problema che interessa la provinciale nel comune di Grizzana Morandi.

Da parecchi anni la strada è interessata da una frana ampia circa 12mila metri quadrati, con un fronte di massima larghezza di circa 100 metri e una lunghezza del pendio di frana di circa 180 metri, corrispondente all’alveo del torrente Limentra.

La frana ha interessato anche il corpo stradale della SP 62 che nel corso degli anni ha subito cedimenti continui che ne hanno limitato la funzionalità e hanno reso necessari interventi di ripristino. Si è realizzato anche un sistema di regimentazione superficiale delle acque sul corpo di frana che, tuttavia, non ha interrotto il dinamismo in atto. Il materiale franato è giunto fino all’alveo del torrente Limentra, provocando un restringimento della sezione fluviale di circa 5 metri.

Da una prima analisi l’evento ha comportato, oltre al rischio diretto per gli abitanti nelle vicinanze della frana (circa 10 persone), anche un rischio indiretto valutabile in circa 50 persone che risultano isolate e impossibilitate negli spostamenti e circa 400 persone che sono costrette a deviazioni di percorso di oltre un’ora per i loro spostamenti abituali.

Per ovviare temporaneamente a tali pericoli e disagi la Città metropolitana è intervenuta, in urgenza, effettuando dei movimenti di terra per eliminare le zone più instabili della frana. Il finanziamento di 850mila euro ottenuto dalla Regione permette ora l’avvio di lavori consistenti e definitivi .I lavori si concluderanno a gennaio 2024. La provinciale ’Riola-Camugnano-Castiglione’, costituisce un importante collegamento tra le valli del fiume Reno e del torrente Setta rendendo possibile l’accesso dai centri abitati di Riola, Camugnano e Castiglione dei Pepoli, alla Statale Porrettana verso ovest e alla Provinciale Val di Setta a est, nonché alla autostrada A1 tramite il casello di Pian del Voglio.