Psicoradio a fumetti "La redazione come ballo"

di Letizia Gamberini Illogo è inconfondibile: ci sono Freud, un microfono, un paio di cuffie e la celebre pipa di Magritte. Questa, dunque, non è una radio? Inrealtà è Psicoradio, nata nel 2006 dalla collaborazione di Arte e Salute Onlus con il Dipartimento di Salute mentale di Bologna. La testata radiofonica, con la guida di Cristina Lasagni, si occupa di salute mentale, grazie a una redazione formata da persone in cura per disturbi psichici pronte, all’interno dei propri percorsi individuali, a mettersi in gioco. Questa preziosa realtà, che ha realizzato più di 800 trasmissioni radiofoniche, è ora raccontata anche fra le pagine de La Revue Dessinée Italia, rivista trimestrale che racchiude inchieste giornalistiche e rubriche, tutte a fumetti, ispirata al celebre progetto editoriale francese La Revue Dessinée. Nell’edizione numero 3, che vanta una copertina di Emanuele Fior, sono tanti i temi affrontati con la forza dei colori: dalla pesca intensiva, al lavoro nei call center, al film Call me by your name. Fino, appunto, al racconto Onde Lunghe, dedicato a Psicoradio, che "descrive il mondo dal punto di vista della psi, della salute mentale". Le parole e le immagini sono di Paolo Ferrara, eclettico scrittore e sceneggiatore nato sotto le Torri...