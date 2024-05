Pugni alla compagna incinta. Scatta il divieto di avvicinarsi

Si è presentata dai carabinieri dopo l’ennesimo, violento, litigio con l’ex compagno e ha trovato il coraggio di querelarlo. È successo nei giorni scorsi a Gaggio Montano quando la giovane, una ragazza straniera di 26 anni, ha raccontato ai militari dell’Arma della difficile situazione che stava vivendo. La vittima ha riferito di aver iniziato la relazione sentimentale con l’ex – un quarantatreenne straniero già noto alle forze dell’ordine per precedenti – l’anno scorso, con i due che fin dagli inizi della storia hanno deciso di andare a vivere insieme. Ma la convivenza si è rivelata fin da subito molto problematica a causa degli atteggiamenti violenti e aggressivi che il 43enne aveva nei confronti della ragazza. Comportamenti che spesso erano dettati anche dall’eccessivo uso che l’uomo faceva di alcolici e sostanze stupefacenti. In particolare, la ventiseienne ha raccontato ai carabinieri di aver vissuto un vero e proprio incubo: l’ex compagno, infatti, la maltrattava di continuo non soltanto fisicamente, ma anche psicologicamente. Le impediva di uscire di casa, così come non le era permesso mangiare in salotto e poi la picchiava, abitualmente, con schiaffi e pugni al volto. La sua furia non si è fermata nemmeno di fronte al fatto che la ragazza fosse incinta. Nei giorni scorsi, l’ennesimo litigio violento ha spinto la vittima a trovare la forza di querelare il suo ex. Ora per lui, che è accusato di maltrattamenti, è scattata la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da lei frequentati. Si tratta di un altro caso di violenza di genere che colpisce l’Appennino bolognese.

