Pusher recidivo sorpreso con l’hashish in tasca

Continuano i controlli dei carabinieri nella zona compresa tra il parco della Montagnola e piazza XX Settembre.

Nel corso del fine settimana, i militari hanno arrestato un quarantenne nigeriano già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti di polizia in materia di spaccio. Perquisito, il malvivente è stato trovato in possesso di circa sette grammi e mezzo di hashish e 500 euro in contanti presumibilmente provento dell’attività di spaccio: teneva tutto nascosto nella tasca.

L’arresto e la relativa custodia in carcere sono arrivati in esecuzione dell’aggravamento della misura cautelare in corso, ovvero il divieto di dimora nella città metropolitana.

Il provvedimento è stato emesso dalla Corte d’Appello su richiesta della Procura generale.

Quello del quarantenne nigeriano, che ora si trova nel carcere della Dozza, è il sesto arresto eseguito dai militari dell’Arma nella zona in questione, una delle più calde della città. Un’area particolarmente soggetta a episodi di criminalità: nelle scorse settimane, infatti, sulla scalinata del Pincio è stato ucciso un ragazzo tunisino di 21 anni. Qualche giorno prima, una quarantenne era stata violentata all’interno del parco. Tornando ai controlli del fine settimana, i carabinieri tra la città e la provincia hanno identificato 1.336 persone e controllato 859 veicoli.