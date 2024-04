Quanto vale il lavoro nel settore sociale

Appuntamento con il lavoro. Oggi dalle 9.30 alle 12.30, nella sala consiliare del municipio di San Giovanni in Persiceto, si terrà il convegno "Valore al lavoro. La centralità del lavoro nel sociale", organizzato da Asp Seneca, Azienda di servizi pubblici alla persona con il patrocinio del Comune e dell’Unione di Terre d’Acqua. Tra i tanti temi che verranno affrontati dai relatori ci sarà il valore del lavoro nel settore pubblico e l’importanza di erogare un prodotto non tangibile ma che genera un servizio rivolto alle persone. Si parlerà inoltre della centralità del lavoro nel sociale, di come stanno cambiando i bisogni dei cittadini del territorio e di come è possibile progettare servizi che diano risposte concrete e di qualità. Apre l’incontro il sindaco di Persiceto Lorenzo Pellegatti e modera il convegno il giornalista Aldo Balzanelli.