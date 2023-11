Quarant’anni di ’Giannine’: festa a Palazzo (Re Enzo)

Quarant’anni sono decisamente un traguardo da festeggiare. E dunque festa sarà, oggi pomeriggio dalle 15.30, per lo speciale compleanno della libreria per ragazzi Giannino Stoppani, ai piedi di palazzo Re Enzo. Per l’occasione, sarà presente Janna Carioli con le sue poesie scritte a mano, così come Giuseppe Palumbo, Giovanni Colaneri, Marco Paci e molti altri illustratori con matita e colori per tutti i partecipanti (che non dovranno dimenticare calzini o calze a righe!). Non è finita, perché ci saranno anche una mostra dei Fatterelli Bolognesi della collana curata da Tiziana Roversi per Minerva, Marcella Terrusi che tornerà ad essere libraia per un giorno, Lucia Riccio e le sue Birbanterie, brevi racconti d’infanzia per bambini dai 6 anni. L’avventura delle Giannine era iniziata nel novembre 1983 nello storico Palazzo Bentivoglio per poi passare, nel 1991, nella sede attuale. Fra le fondatrici, Silvana Sola (foto), ancora oggi titolare del negozio che negli anni è diventato un punto di riferimento. Tanto che l’affetto della cittadinanza è stato più che tangibile in occasione del terribile incendio divampato nel maggio 2022: tantissimi, infatti, i bolognesi che risposero con un gesto di solidarietà.