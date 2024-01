"Quasi amici" degli alluvionati

L’intero ricavato dell’ultima replica dello spettacolo ‘Quasi Amici’, andata in scena ieri sera al Teatro Consorziale di Budrio, sarà donato al Comune per sostenere le ingenti spese legate al ripristino e alla messa in sicurezza del territorio dopo i danni causati dall’alluvione. Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha voluto ringraziare di persona Massimo Ghini, Paolo Ruffini e tutta la compagnia, diretta dal regista Alberto Ferrari. "E’ un bellissimo gesto di attenzione, non scontato e per questo ancora più importante",le parole di Bonaccini. "Ringrazio la compagnia e la produzione per questa scelta che denota sensibilità e attenzione", aggiunge la sindaca, Debora Badiali.