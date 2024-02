’Quattro mani’ per Tagliavini

Appuntamento oggi pomeriggio alle 15 al Museo di San Colombano,in via Parigi, per il concerto ’Quattro mani per il Maestro Tagliavini’ con Silvia Rambaldi e Carlo Mazzoli (nella foto).

Si tratta del primo concerto della rassegna ’La Biblioteca risuona’: verranno eseguite musiche provenienti dal Fondo Luigi Ferdinando Tagliavini che, insieme al lascito del Maestro Liuwe Tamminga, hanno arricchito la biblioteca del museo di Genus Bononiae. Rambaldi e Mazzoli, appassionati di strumenti storici e della prassi esecutiva di musica antica, sono stati per molti anni docenti di clavicembalo e pianoforte al Conservatorio Martini e hanno collaborato a lungo con il Maestro Tagliavini.

La rassegna prosegue poi il 15 febbraio con Catalina Vicens (conservatrice del museo) in ’Chiavi del Medioevo: dall’immagine al suono’. Tutti gli appunti sono gratuiti fino ad esaurimento posti. Per prenotare, consultre il sito di Genus Bononiae.