Quattro milioni da Pnrr e Regione per il Simiani

Un ospedale di comunità (Osco) nell’ex casa di riposo, un nuovo ambulatorio di chirurgia e la prossima introduzione di un nuovo sistema radiologico digitale nel plesso dell’ospedale dove rimarranno i letti di medicina. Questo quello che avverrà al Simiani di Loiano grazie a un finanziamento di 4,2 milioni di euro di cui 2.555.000 euro finanziati grazie al Pnrr per la realizzazione dell’Osco e oltre 1.500.000 euro dalla Regione per l’ospedale in sè ed il potenziamento della chirurgia ambulatoriale, attraverso l’acquisto di letti a movimentazione elettrica, barelle motorizzate e solleva malati, il potenziamento all’impianto di climatizzazione e la realizzazione di due camere con filtro sanitario per fronteggiare casi di emergenza infettiva.

Il nuovo sistema radiologico digitale polifunzionale, in sostituzione del vecchio, del valore di 165mila euro, è stato finanziato dal Pnrr. Prende, dunque, il via il cantiere prevede un progetto per la realizzazione dell’ospedale di Comunità attraverso la ristrutturazione di una porzione del Simiani, già in disuso e precedentemente adibita a Casa Residenza Anziani.

Il progetto del nuovo presidio sanitario ha un costo complessivo di circa 2.555.000 euro, di cui 2.430.000 circa destinati ad opere strutturali, a cui si aggiungono 80mila euro per l’acquisto di nuove tecnologie sanitarie, 30mila per nuovi arredi e circa 15mila destinati a tecnologie informatiche. L’edificio si sviluppa su quattro piani, per una superficie complessiva di intervento di circa 935 metri quadri.

L’ospedale di Comunità svolgerà una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero, allo scopo di evitare ricoveri ospedalieri impropri e favorendo dimissioni protette in luoghi più idonei al prevalere di fabbisogni socio-sanitari, di stabilizzazione clinica, di recupero funzionale, nell’ottica di un rientro al domicilio del paziente.

L’ospedale di Comunità di Loiano opererà in forte integrazione con gli altri servizi sanitari tra i quali la rete delle cure intermedie, gli MMG, i servizi infermieristici, la rete dei servizi socio-sanitari, i servizi di assistenza specialistica ambulatoriale ed i servizi di emergenza-urgenza territoriali. L’ospedale di Comunità sarà dotato di 15 posti letto, prevedendo l’impiego di circa 6-8 infermieri (di cui 1 Coordinatore infermieristico e 1 Case manager), 3-5 operatori socio-sanitari (OSS), 1-2 fisioterapisti e 1 medico operativo 6 ore al giorno 6 giorni su 7. Il termine dei lavori edilizi è fissato ad aprile 2025, con collaudo e attivazione delle strutture entro 6 mesi.

Zoe Pederzini