Quei partigiani della Stella Rossa nel libro di Claudio Bolognini

Racconta un episodio della storia cittadina il libro ’Stella Rossa. Romanzo partigiano’ (Red Star Press) di Claudio Bolognini, che lo presenta alle 18 di oggi alla libreria Ambasciatori di via Orefici. È infatti il 9 agosto 1944. I partigiani liberano dal carcere di San Giovanni in Monte i compagni prigionieri. E per creare confusione aprono le celle anche ai detenuti comuni. Tra loro anche Paolo, un ragazzo finito in galera per un piccolo furto, che si ritrova così libero ma viene condotto a forza sull’Appennino tra i partigiani della Stella Rossa. Entra a far parte della brigata dove stringerà legami di amicizia e imparerà la disciplina del comandante Lupo. Naturalmente scopre l’amore, con Elena. E da questa storia d’amore l’autore racconta le storia della banda partigiana capace di tenere testa all’esercito nazista sull’Appennino. Ma anche destinata a subire, a Marzabotto il terrificante eccidio di Monte Sole.