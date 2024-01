Quel Sogno a tempo determinato

Arriva al Dehon Sogno a tempo determinato, il tour nei teatri del duo comico I Sansoni (al secolo Fabrizio e Federico Sansone). Stasera alle 21 i due fratelli, attori e creator siciliani – con più di 400 milioni di visualizzazioni sul web – portano il nuovo spettacolo interpretando tutti gli stereotipi dei giovani sull’amore, sul lavoro, sulla società, sulla politica. S’interrogheranno sul futuro, cercando una risposta concreta alla domanda: ma i ragazzi di oggi possono uscire da questo "sogno a tempo determinato"?

"Ogni data per noi è come se fosse la prima– spiegano– specialmente di uno spettacolo che è nato da poco. Ma, in particolare, iniziare da Bologna questo cammino di Sogno a tempo determinato ci rende orgogliosi perché è uno spettacolo che racconta di quanto è difficile essere giovani oggi e, visto che Bologna é patria di grandi artisti e fucina d’arte, é un privilegio esibirci qui. Siamo tanto emozionati e felici".

"A dicembre – prosegue il duo – abbiamo debuttato con questo secondo spettacolo che é una nuova storia trasversale per età e per categorie; non é mai banale e i gusti sono sempre molto diversi. Per fortuna o purtroppo, raccontiamo vicende che coinvolgono tutti, quindi il confronto con le persone in sala è immediato. E fortunatamente, fino a oggi, hanno reagito bene. Abbracciarci a fine spettacolo è il contatto che ci rende più orgogliosi. Sentire, in quell’abbraccio, tutta la stima che magari prima era un commento sui social che diventa amore concreto. È una sensazione unica che solo il pubblico sa donare".