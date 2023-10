Qui Bologna. Tutto regolare (se non c’è la fiera)

"Vede, oggi il mare sembra una tavola". Il tassista che ci accompagna a solcare Bologna, una settimana dopo la tonnara del Cersaie, usa una metafora vista mare per spiegare la serenità del traffico. Il caos c’era stato una settimana fa, quando la grande fiera della ceramica aveva creato più di un problema alla mobilità, con le auto bianche in fibrillazione. Il servizio era stato zavorrato dai tanti cantieri della linea Rossa del tram, la prima che vedrà la luce forse nel 2026.

Uno slalom che ieri non è stato necessario. Anzi. In fiera strade abbastanza libere e anche dal centro all’aeroporto copriamo il percorso senza ostacoli: all’andata circa 15 minuti (per 15 euro) a cavallo di mezzogiorno, da via Indipendenza fino al Marconi. Al ritorno, due ore dopo, stesso canovaccio: 18 minuti dal Marconi a piazza Medaglie d’oro (18 euro e 30 cent). Sia all’andata, sia al ritorno, il tempo telefonico per ordinare la macchina è stato minimo, un minuto e mezzo.

Cosa diversa rispetto al weekend scorso e agli altri fine settimana dei grandi eventi, quando i tempi di percorrenza dalla fiera fino alla stazione e all’aeroporto arrivano anche a quadruplicarsi. In questi giorni, tra l’altro, non sta funzionando il People Mover, la monorotaia che in 7 minuti e rotti porta viaggiatori e turisti dagli aerei ai treni. È sotto manutenzione, e qualche tassista ‘gongola’. "Stiamo caricando molto di più".

Di lato, a Bologna il tavolo tra categoria e Comune è ancora aperto. Pieno di spine, malgrado toni un pelo più concilianti rispetto ad altre latitudini. Superato lo scoglio dell’app geolocalizzante (che non verrà applicata), resta da sciogliere il nodo delle nuove licenze. Circa 20 sono ancora vacanti dall’ultimo bando del 2018, è probabile che questo sarà il punto di caduta finale con l’amministrazione. Oggi a Bologna i taxi sono in totale 722.