Ragioniere con esperienza Dovrà seguire la contabilità

Cercasi impiegatoa amministrativoa. La figura individuata si occuperà di imputazioni in contabilità semplificata e ordinaria, comunicazioni periodiche ai fini Iva. Per quanto riguarda la formazione, è indispensabile il diploma ad indirizzo tecnico commerciale (ragioneria). Si richiede buona conoscenza del pacchetto Office e di gestionale aziendale contabile (preferibile TeamSystem). Specificare nel cv il gestionale utilizzato. È richiesta esperienza nella mansione di almeno un anno. La conoscenza dell’elaborazione dei Modelli 730 è requisito preferenziale. Si richiedono capacità organizzative e propensione al lavoro in team. Luogo di lavoro: Castel Guelfo (Bo) - Studio Ballarini. È indispensabile essere in possesso della patente B e mezzo proprio, in quanto l’azienda non è raggiungibile con i mezzi pubblici. Il contratto è a tempo determinato finalizzato ad inserimento stabile in azienda, mentre l’orario di lavoro è a tempo pieno dalle ore 9 alle ore 17:30 (con pausa pranzo di 30 minuti in orario flessibile).