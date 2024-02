Rapina al minimarket, arrestato un 52enne

Ormai si era abituato a ‘servirsi’ nel minimarket di via Ferrarese come fosse il frigo di casa sua. E quando, dopo l’ennesimo furto di alimentari, ha visto il titolare del negozio chiamare la polizia, lo ha aggredito lanciandogli contro delle bottiglie di vetro (rubate anche quelle). È successo l’altra mattina, intorno a mezzogiorno e mezzo, e la vittima, un bengalese di 44 anni, mentre era al telefono con la centrale operativa della polizia, ha inseguito, sempre tenendolo a vista, il rapinatore.

Così, quando gli agenti delle Volanti sono arrivati in Bolognina, hanno bloccato subito l’uomo, un marocchino di 52 anni, che è stato arrestato in flagranza per rapina aggravata: identificato, il ‘fuggitivo’ è risultato avere un precedente recente, risalente alla fine dello scorso anno. Quando, ancora una volta, aveva derubato lo stesso negozio di alimentari ed era stato fermato subito dopo dai carabinieri chiamati dal quarantaquattrenne.

n. t.