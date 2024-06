Ventenne aggredita e rapinata, un gruppo di giovani rincorre il ladro e recupera la borsa rubata

Bologna, 11 giugno 2024 – Brutta disavventura per una ventenne italiana, la scorsa notte, mentre passeggiava in via Zamboni. La ragazza è stata avvicinata da un uomo di origine africana che l’ha scaraventata a terra nel tentativo di rubarle il cellulare. Fallito il tentativo, l’aggressore le ha rubato la borsetta per poi darsi alla fuga verso via Largo Trombetti.

Proprio in quel momento è intervenuto un gruppo di ragazzi che si trovava in zona. I giovani hanno rincorso il rapinatore e sono riusciti a recuperare la borsa e riconsegnarla alla proprietaria.

La giovane ha denunciato il tutto alla polizia che sta indagando per risalire all’autore dell’aggressione, visionando le telecamere di sorveglianza presenti nella zona.