Rapporto genitori e figli, parlano gli esperti

Il Comune di Persiceto propone la rassegna "Si può essere genitori felici. Percorso per una genitorialita consapevole". SI tratta di approfondimento su tematiche legate al percorso di crescita dei bambini e al rapporto tra genitori e figli. Si inizia sabato alle 10.30, al nido Cappuccini, con il laboratorio "Oggi Yoga", rivolto alla coppia papa – bambino (dai 20 mesi ai 6 anni). Martedì alle 18, in Municipio incontro con la pedagogista Federica Granelli sul tema "Emozioni in circolo… tra genitori e figli. Come accogliere e gestire le frustrazioni e le altre emozioni difficili dei bambini", rivolto a chi ha figli dai 6 ai 10 anni. Martedì 16 alle 18, in teatro comunale, seguirà la proiezione del documentario "I 9 mesi dopo…" di Maria Grazia Contini, autrice di numerosi libri sul tema della pedagogia. Mercoledì 8 maggio dalle 17,30, il nido Nicoli ospiterà l’appuntamento "Fermati, rallenta, respira: mamma, papà, giocate con me?", in cui verranno proposte attività di gioco per la fascia di età 12 – 36 mesi, da riproporre a casa. Giovedì 16 maggio dalle 17,30, al nido Meraviglia di Decima seguirà "A casa mi annoio, cosa facciamo oggi?", con proposte di attività ludiche di pedagogia attiva per la fascia 0 - 6 anni.