Ravenna non stecca. Quartetto in fuga

Ravenna, Victor San Marino e Corticella sugli scudi, tutte e tre vittoriose in trasferta nella prima giornata di ritorno del girone D, la 19ª, e tutte tre in fuga assieme al Forlì, al quinto sigillo consecutivo con l’ex mister rossoblù Mauro Antonioli in panchina. In fondo, pesa il successo dell’Aglianese in casa del Borgo San Donnino, coi toscani che si staccano momentaneamente dalla zona playout.

I risultati: San Donnino-Aglianese 0-1, Certaldo-Sammaurese 0-1, Fanfulla-Victor San Marino 0-1, Forlì-Progresso 2-0, Imolese-Mezzolara 1-0, Pistoiese-Ravenna 0-3, Prato-Carpi 2-1, Sangiuliano-Lentigione 1-1, Sant’Angelo-Corticella 1-4.

La classifica: Ravenna 39; Victor San Marino 36; Corticella e Forlì 34; Lentigione 31; Carpi 30; Imolese e Pistoiese 27; Sammaurese, Aglianese e Fanfulla 24; Prato e Sangiuliano 23; Sant’Angelo 22; Progresso 17; Mezzolara 13; Certaldo 11; San Donnino 10.