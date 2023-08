Renco costruirà il campus di Milano

L’azienda pesarese Renco è entrata a fare parte della compagine societaria capitanata dall’australiana Lendlease, che ha stipulato di recente la concessione per la costruzione e gestione del nuovo campus della Statale di Milano all’interno del distretto dell’innovazione Mind, nato sulle ex aree Expo 2015. Renco è incaricata della realizzazione delle opere di progetto, di valore pari a circa 350 milioni, a partire dalla fine del 2023 con una durata stimata di circa 40 mesi. "Il nuovo campus di Milano nell’area ex Expo rappresenta un valore straordinario per la città e l’intera comunità – spiega il presidente di Renco, Giovanni Gasparini (in foto) – e sarà un investimento sul futuro di Milano. Rappresenterà un luogo di formazione di eccellenza, scoperta scientifica, stimolo economico e arricchimento culturale". Il progetto è concepito per rispondere ai fabbisogni di 15 dipartimenti di quattro facoltà tecnico-scientifiche, tra cui biologia, chimica, fisica, geologia, su una superficie costruita di circa 210.000 mq distribuita su 5 padiglioni e per una popolazione di addetti, utenti, visitatori di oltre 23mila persone.