Rendez-vous al Modernissimo. Il cinema francese è qui

Passa anche per Bologna Rendez-vous, il festival dedicato al cinema francese che, partito come ogni anno a Roma dal Cinema Nuovo Sacher approda da oggi al 9 aprile al Modernissimo. Il più prestigioso evento cinematografico italiano dedicato al cinema francese nasce da un’iniziativa dell’Ambasciata di Francia in Italia, è realizzato dall’Institut français Italia, sotto la responsabilità dell’addetto audiovisivo Rémi Guittet e la direzione artistica di Vanessa Tonnini, e co-organizzato con Unifrance.

Oggi dunque primo appuntamento, alle 18.15 con Daaaaali di Quentin Dupieux, mentre domani alle 20 sarà la volta di Et la fete continue di Robert Guédiguian, che sarà presente assieme ad Ariane Ascaride. Incontro con la regista, in questo caso Iris Kaltenbach, anche l’8 aprile alle 20, per la proiezione del film Le ravissement.