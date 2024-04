Reno Galliera, guerra all’alcol. Trenta automobilisti controllati

Proseguono senza sosta i controlli stradali della polizia locale dell’Unione Reno Galliera, che opera sui territori di Argelato, Bentivoglio, Castello d’Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale. Recentemente è stato organizzato un servizio con più mezzi della polizia locale al comando di Massimiliano Galloni, con il bilancio di una trentina di automobilisti controllati e di una patente ritirata. Il ‘pattuglione’ in genere dura sei ore e inizia a mezzanotte per finire alle sei della mattina, ed è dedicato al contrasto della guida in stato di ebbrezza.

"Complessivamente – spiega la polizia locale in una nota – sono stati 28 i conducenti di veicoli sottoposti al controllo con pretest ed etilometro dalle nostre pattuglie: uno di questi è risultato in stato di ebbrezza alcolica, rientrante nella cosiddetta ’fascia B’ di ebbrezza, tra 0,8 e 1,5 grammi di alcol per litro di sangue". E la polizia locale continua: "Per questo automobilista è scattata inevitabile la denuncia penale e il ritiro della patente di guida, inviata alla prefettura di Bologna per il provvedimento di sospensione. Ribadiamo che crediamo molto in questo tipo di controlli, che sono fondamentali per la sicurezza di tutti gli utenti della strada". Tra le tante attività della polizia locale c’è anche quella ambientale. Recentemente è stata scoperta una discarica abusiva a Castel Maggiore nella frazione di Sabbiuno e sono state denunciate due persone.

p. l. t.