Responsabile di magazzino con esperienza e abilitazioni

Aaa cercasi un responsabile di magazzino e logistica a San Lazzaro: la figura dovrà saper utilizzare i mezzi, come il transpallet, capire la logica di un magazzino, aver già utilizzato un sistema gestionale, buon utilizzo del pacchetto Office (in particolare Excel e Word) + posta elettronica, buon dialogo con i colleghi e con il cliente, visto che sarà il punto di riferimento per comunicazione e reclami.

Oltre a questo, ci sono tante altre mansioni da svolgere. Serve disponibilità immediata e flessibilità per gli orari di lavoro e affidabilità.

Serve un’esperienza lavorativa nella mansione documentata, è richiesta la patente B e un veicoolo proprio. Serve la conoscenza dell’inglese (B1), di Office e di posta elettronica.

Preferibile l’abilitazione per transpallet uomo a bordo ed eventualmente carrello frontale.

L’annuncio rivolto a persone dell’uno o dell’altro sesso, ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.