"Restano pochi giorni per iscrivere i bimbi al Pedibus a San Giovanni"

Entro giovedì prossimo i genitori dei bambini iscritti alla scuola primaria di Persiceto possono fare richiesta di iscrizione al Pedibus. E’ il servizio che consente agli alunni di raggiungere la scuola a piedi, in compagnia di altri bambini, attraversando percorsi sicuri e sotto la sorveglianza di adulti. L’amministrazione comunale ha fissato un temine per la presentazione delle domande per consentire l’organizzazione dei percorsi scelti dalle famiglie in base alla disponibilità effettiva dei volontari. Le domande che perverranno oltre il termine fissato, saranno prese in considerazione solo dopo la partenza ufficiale del servizio Pedibus, compatibilmente con il numero dei posti ancora disponibili. Gli adulti che volessero proporsi come accompagnatori volontari possono farlo in qualsiasi momento utilizzando gli appositi moduli scaricabili on line.