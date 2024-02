Restyling di piazza Zampieri. Ecco le tappe del cantiere

Il Comune fa sapere che sono in partenza i lavori di riqualificazione urbana di piazza Zampieri, alla Croce di Casalecchio, dove nascerà un nuovo spazio verde e di socialità.

Come presentato alla cittadinanza durante alcuni incontri pubblici, l’intervento comprende anche una più ampia ridefinizione degli spazi di sosta, per residenti e attività commerciali, con l’istituzione a senso unico di via Guercino e una strategia per la Croce contro la cosiddetta ’sosta parassitaria’.

È nell’ambito di questi lavori che il mercato settimanale, ora sito in piazza Zampieri, a partire da giovedì 7 marzo si sposterà sul controviale di via Porrettana tra via Caravaggio e via Zampieri. Sempre sullo stesso tratto del controviale, a partire dall’11 marzo, verranno istituite, in via sperimentale, le strisce blu a pagamento. Le attività commerciali e i proprietari degli immobili prospicienti il controviale avranno diritto a un pass per la sosta da ritirare secondo le modalità indicate in un volantino in corso di distribuzione sul posto. Si tratta di una situazione temporanea e sperimentale sulla base della quale l’amministrazione, spiega una nota, valuterà eventuali successivi ampliamenti a seguito dei lavori di riqualificazione.

Da lunedì 4 marzo è prevista la chiusura di Piazza Zampieri per l’avvio dei lavori di riqualificazione, lasciando aperta la strada lato civici pari. La sosta su tale tratto sarà parzialmente consentita. Poiché il lavoro interessa anche importanti infrastrutture da collocare nel sottosuolo, non è possibile intervenire per stralci sulla piazza. Si cercherà di garantire la circolazione tra via Zampieri e via Carracci durante i lavori, compatibilmente con le esigenze di cantiere e di sicurezza. Da giovedì 7 il mercato del giovedì si sposta da Piazza Zampieri al controviale di via Porrettana compreso tra via Caravaggio e via Zampieri. Divieto di sosta con rimozione forzata tutti i giovedì dalle 6 alle 14. Da lunedì 11 saranno operative, in via sperimentale, le strisce blu a pagamento nel controviale di via Porrettana compreso tra via Caravaggio e via Zampieri. Le abitazioni e le attività commerciali prospicienti l’area di mercato possono rivolgersi in Comune per il ritiro del pass sosta.