Riaperta in parte: c’è un ponte Bailey

Oggi riapre per i residenti il tratto di via del Paleotto compreso tra il civico 3 (lato incrocio con via Andrea Costa nel Comune di Pianoro) e il civico 11, che era stato chiuso il 19 maggio a seguito delle frane nell’area collinare.

È consentito l’accesso e l’uscita ai residenti e accedenti ai passi carrai di questo tratto di via del Paleotto da e verso il ponte Bailey. Questo ponte sarà percorribile a senso unico alternato e potrà essere percorso anche dai pedoni.

Resta chiuso il tratto di via del Paleotto compreso tra il civico 11 e via delle Torriane.