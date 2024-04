"Riapre la galleria Vinci e stop cantieri in A14"

"Sarà riaperta dalle prime ore di oggi, in anticipo di sei giorni rispetto ai tempi, la galleria Vinci dell’A14 tra Pedaso e Grottammare, danneggiata da un incendio in seguito all’incidente avvenuto il 4 aprile". Lo fa sapere il governatore Acquaroli (foto). "La riapertura al traffico – spiega – è stata possibile grazie al lavoro di una squadra di 40 uomini e 25 mezzi messa in campo da Autostrade per l’Italia. Con la riapertura della galleria Vinci, si avvia il periodo di sospensione dei cantieri nel tratto marchigiano, dalle 6 di oggi fino alle 22 di lunedì 6 maggio, per agevolare gli spostamenti per le festività del 25 aprile e del primo maggio".