Ricette per l’anima al Fienile Fluò con De Meo e Zanardi

E’ una degustazione teatrale quella che Manuela De Meo e Angelica Zanardi portano in scena oggi al Fienile Fluò, in via di Paderno 9, nel loro spettacolo TZATZIKI-Ricette per gli esploratori dell’anima, in programma alle 22. Un atlante di cibi e ingredienti esotici che racconta di paesi lontani e rituali antichi. Narrazioni in equilibrio fra l’apparato sensoriale umano e l’evoluzione culturale dell’alimentazione, accompagnati dalle musiche dal vivo di Marco Muzzati.

L’evento fa parte della sesta stagione di Scena Natura, che porta in aree verdi teatro, musica, danza e dj set.