Ricostruzione, botta e risposta sulle risorse tra FdI e la sindaca Conti

"Che fine hanno fatto a San Lazzaro i lavori post alluvione?". A porsi interrogare l’amministrazione sono il consigliere di opposizione FdI, Alessandro Sangiorgi, anche candidato alla poltrona da primo cittadino, e Marta Evangelisti, capogruppo dei meloniani in Regione. "Se, da un lato, il Comune si sia aggiudicato prima la somma di 109mila euro per lavori di somma urgenza e poi 1 milione e 270mila euro per lavori di messa in sicurezza e ripristino della viabilità, dall’altro, le somme spese e quindi utilizzate dal Comune sono davvero risibili. Dai nostri controlli emerge che dei 109mila euro aggiudicati soltanto 43.600 euro ne siano stati spesi dall’amministrazione. Del milione e 270mila euro aggiudicati, poi, non ci risulta sia stato speso manco un euro. Ancora una volta, il governo dimostra con i fatti di aver reperito le somme richieste, ma allo stesso tempo non si capisce, a distanza di un anno dai fatti, come mai tali somme non vengano spese. Dalle parole (e dalle polemiche pretestuose) riteniamo si dovrebbe passare celermente ai fatti".

Dura la replica della sindaca Isabella Conti: "Preoccupa se le persone che dovrebbero essere la dirigenza del Paese non sono in grado evidentemente di leggere determine e atti. I 109mila sono già stati spesi e le determine sono consultabili. L’altra somma consta di 680mila e non di un milione e 270mila: la cifra ci era stata erroneamente assegnata due volte e questo errore lo abbiamo già segnalato. Questi 680mila euro sono vincolati da struttura commissariale e Regione al momento. Stiamo già predisponendo gli studi esecutivi di progettazione per iniziare i lavori non appena li avremo svincolati".

z.p.