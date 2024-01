Ricostruzione, Figliuolo assolda Sogesid

Sogesid e il commissario straordinario alla ricostruzione per l’alluvione, generale Francesco Paolo Figliuolo, hanno siglato una convenzione quadro per l’affidamento degli interventi di messa in sicurezza dei territori colpiti in Emilia-Romagna, Toscana e Marche. L’intesa punta a mettere a sistema le conoscenze in materia di ripristino delle infrastrutture viarie e manutenzione di Sogesid, società di ingegneria in house del Ministero dell’Ambiente e del Ministero delle infrastrutture, per la realizzazione delle attività di ricostruzione sul territorio. In particolare, Sogesid supporterà la struttura commissariale per l’intero ciclo di realizzazione degli interventi portando avanti funzioni di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori attraverso attività tecnico-specialistiche, ingegneristiche, amministrative e legali. Sogesid stilerà inoltre le priorità d’intervento il cronoprogramma.