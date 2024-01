Ricoverato il marito violento

E’ agli arresti domiciliari nell’ospedale Santissimo Salvatore l’84enne che lunedì scorso aveva aggredito la moglie, 76enne, in casa a Persiceto, colpendola più volte con una roncola. L’anziano, pensionato, è seguito dal servizio psichiatrico diagnosi e cura. Alla luce di quanto accaduto, i sanitari vogliono evitare gesti estremi che l’uomo potrebbe tentare.

Da quanto si è potuto apprendere, durante una discussione l’84enne, lunedì nel primo pomeriggio, aveva afferrato una roncola, un attrezzo agricolo utilizzato per potare le piante, e aveva colpito più volte la consorte. La signora era stata trasportata all’ospedale Maggiore di Bologna, dove è ricoverata per le cure del caso, e non è pericolo di vita.