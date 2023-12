Rifiuti, la raccolta diventa diurna

Da domani, 1° gennaio, la raccolta dei rifiuti a Bentivoglio diventa diurna: la raccolta dei sacchi porta a porta, finora nelle ore notturne, verrà svolta durante il giorno, a partire dalle ore 6 del mattino. I contenitori vanno esposti sulla strada la sera precedente al giorno di raccolta indicato sul calendario.

L’amministrazione specifica: "Si raccomanda di non esporre i rifiuti al mattino del giorno indicato per la raccolta, ma la sera prima. Come sempre i contenitori dei rifiuti sono da mantenere nella proprietà privata, dentro ai cortili e recinzioni. Guardare sempre il calendario con indicate le giornate di raccolta e in modo particolare la colonna riportata a sinistra delle date".