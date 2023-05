Rimandata ’Charity for Ant’ La manifestazione si terrà il 13 giugno

"Si rinvia, ma non si annulla". È la frase che Eleonora Gazzotti, curatrice di eventi della Fondazione Ant, ribadisce con fermezza in relazione al fatto che l’evento ‘Charity for Ant’, in calendario domani alle 19 in Galleria Cavour, è stato posticipato al 13 giugno, alle 19. Le cause sono evidenti: in momenti tragici come questi, anche se Ant continua il suo lavoro portando assistenza e aiuto ai malati, come ha sempre fatto nei periodi bui del Covid, non si avverte l’atmosfera idonea per una festa, anche se di beneficenza. Della stessa opinione è il direttore generale di Confcommercio Ascom, Giancarlo Tonelli, che afferma: "Sosteniamo questa manifestazione dalla prima edizione e siamo arrivati alla 14ª perché apprezziamo il lavoro di prevenzione e assistenza di Ant. La forte emergenza alluvionale è troppo grave e impone un rinvio per poi partecipare all’Asta, che quest’anno conterà oltre 41 pezzi da battere per festeggiare insieme il 45º compleanno di Ant". Anche le due proprietà di Galleria Cavour ‘Magnolia’ Srl e ‘Martini Srl’, che ospitano l’iniziativa, concordano nel rinvio: la manifestazione sarà ancora più coinvolgente, grazie anche alle idee di Rossella Barbaro, organizzatrice di eventi. Le attività della Galleria e di portico Zambeccari doneranno i loro capi più belli per arricchire l’asta che troverà il suo momento focale nel party con pizza donata da Altero e il Brut Trento Doc di Rinaldi 1957.

Nicoletta Barberini Mengoli