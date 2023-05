Riprende a giugno la terapia forestale

Torna nei boschi di Castiglione dei Pepoli la terapia forestale, l’iniziativa della locale sezione del Cai che permette ai partecipanti di trarre il massimo beneficio da una passeggiata fra gli alberi, con la guida di un accompagnatore e di una psicoterapeuta. La ripresa dopo la pausa invernale è slittata a causa del maltempo e anche l’appuntamento di domenica prossima, 28 maggio, è stato rinviato, quindi la prossima data sarà domenica 11 giugno. I partecipanti si ritrovano alle 9 del mattino in località Monte Baducco e da lì si parte, con l’accompagnamento di Stefano Fabbri, per una camminata di circa 4 chilometri, adatta a tutti, su un itinerario ad anello certificato dal Cnr per la presenza di essenze che garantiscono effetti benefici sul corpo e sulla mente. Gli esercizi sensoriali sono guidati dalle piscoterapeute Annarita Piazza e Cristina Mascia. Il dislivello è di circa 250 metri e il tempo di percorrenza, a passo molto lento, è di 2 ore e mezza. Informazioni sul sito Internet www.caibrasimone.it.