Riqualificazione energetica Un milione per due scuole

"L’impegno sul fronte della transizione ecologica, nel rispetto della sostenibilità ambientale, era uno dei punti cardine del mandato amministrativo- afferma il sindaco Luca Lelli, ed ora stiamo proseguendo in questa direzione con l’intento di andare verso un progressivo efficientamento e risparmio energetico dei plessi comunali".

Si parte con due importanti interventi che interessano due plessi scolastici ormai datati che sono l’asilo nido ‘Angela Fresu’ nel capoluogo e le scuole ‘Gnudi’ nella frazione di Mercatale che ospitano una sezione di scuola primaria e la scuola dell’infanzia.

Per quanto riguarda il nido Fresu, è previsto un intervento, con una spesa di circa 840.000 euro.

"Si tratta di un intervento importante- interviene la vice sindaca Mariangela Corrado con delega ai Lavori pubblici- in pratica una vera e propria riqualificazione che farà rientrare il nido Fresu tra gli edifici a consumo energetico quasi nullo. Per quanto riguarda la copertura finanziaria dei lavori, per il 57% vale a dire 480.000 euro verranno coperti da un contributo PNRR, mentre per la restante parte di 360.000 verrà finanziato dall’Amministrazione comunale con una variazione di Bilancio nel piano di previsione finanziaria 2023-2025".

L’avvio dei lavori è previsto entro il prossimo mese di novembre e la conclusione in un tempo stimato in 4 mesi. Per il periodo dei lavori la sezione del nido Fresu verrà spostata presso le scuole dell’infanzia comunali Rodari dove tutto è già pronto per accogliere i bambini.

Per quanto riguarda la di riqualificazione energetica della scuola Gnudi di Mercatale la spesa complessiva sarà circa 66.000 euro. Anche in questo caso l’obiettivo primario da raggiungere è quello di una minore emissione di gas in atmosfera e di diminuire considerevolmente i costi di manutenzione.