Rischio dissesti, chiusi i Bregoli "Al lavoro per riaprirli al più presto"

di Gabriele Mignardi

Troppo pericoloso. Smottamenti e dissesti hanno indotto il Comune di Casalecchio a chiudere temporaneamente il sentiero dei Bregoli. Lo storico percorso che congiunge il centro della cittadina sul Reno con il santuario della Madonna di San Luca, già vietato ai ciclisti, da lunedì sera è interdetto a tutti gli escursionisti. Una transenna e un divieto sono stati apposti ai due accessi: a valle, al parco Talon, e monte, nella piazzola a poca distanza da via Monte Albano.

Questa ulteriore chiusura toglie un altro tassello alla Via degli Dei, anche se con il sentiero Cai che parte dal punto panoramico dal pilastrino della stazione X della Via Crucis per altro tragitto si può raggiungere il parco Talon sulla via Panoramica, come suggerito da Pro loco Casalecchio Insieme sul suo sito, aggirando così il tratto chiuso.

Non è la prima volta che il sentiero dei Bregoli viene chiuso al transito per dissesti dovuti a eventi meteo. Successe per esempio dopo l’ultima grande nevicata, nel 2015, quando la caduta di alcuni alberi colpì in pieno un pilastrino e i diversi tronchi impedivano il passaggio lungo il tratto più impegnativo del cammino, che rappresenta il tragitto più breve anche per il trekking della Via degli Dei, già interrotto nel territorio di Monzuno (e dove comunque il Cai e Appennino Slow sono già all’opera per trovare vie alternative).

Stesso impegno da parte dei volontari della Pro Loco Casalecchio Insieme e dell’ufficio ambiente del Comune, che spiega come "a causa degli smottamenti del terreno dovuti alle intense precipitazioni dei giorni scorsi, il Sentiero dei Bregoli risulta al momento impraticabile. Sono in corso accertamenti per il ripristino del percorso, ma al momento non è ancora indicata una data di riapertura".

Sulla pagina web del Parco della Chiusa è suggerita anche un’altra via alternativa, cioè la via Panoramica che collega la via Monte Albano e che dal Colle della Guardia scende toccando i tre insediamenti storici delle Montagnole, ben segnalate dalla strada comunale. Con queste varianti, in attesa che le condizioni meteo e lo stato del terreno consentano la rimozione del fango dal sentiero principale, di fatto si realizza una variante che non allunga più di tanto il tragitto ufficiale della Via degli Dei.