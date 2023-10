Riso e solidarietà in Santo Stefano "Tutti matti per il riso": domani e domenica torna in piazza Santo Stefano la 9a edizione dell'evento organizzato da Progetto Itaca per la Giornata della Salute mentale. Donazione in cambio di riso e ricetta dello chef. Giovedì 26 ottobre risottata con lo chef Max Poggi.