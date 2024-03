Risse e danneggiamenti, locale chiuso 10 giorni

Chiuso per dieci giorni un locale di via Tranquillo Cremona, in zona Murri. La decisione del Questore, che ha adottato l’articolo 100 T.u.l.p.s., seguito di diverse attività di controllo. Infatti il 16 marzo il personale della Squadra Investigativa della locale Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza, assieme a quello della Polizia locale e ai carabinieri, ha controllato il locale presso un locale in seguito a diverse segnalazioni dei cittadini. Dai controlli effettuati, alcuni operatori erano addirittura stati bloccati da due addetti al filtraggio del locale, sono emersi diversi problemi soprattutto durante la notte tra il 16 e 17 febbraio quando si era reso necessario l’intervento delle forze di polizia a causa di gravi fatti di liti e risse, nonché danneggiamenti di autovetture in sosta oltre a schiamazzi e musica ad alto volume.