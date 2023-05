Ristorante cerca cameriere Sei mesi a tempo pieno

Si ricercano camerierie di ristorante. Le figure dovranno occuparsi di servizio al tavolo, parlare con i clienti, prendere ordinazioni, saper utilizzare anche in modo base la macchina del caffè. È preferibile il possesso di Scuola Media Superiore e attestato Haccp. È inoltre richiesta esperienza nella mansione. È preferibile essere in possesso della patente B ed essere automotomuniti. Le figure dovranno possedere buone capacità organizzative, collaborative e ampia disponibilità. Luogo di lavoro: Bologna (Centri Benessere srls – ristorazione). Contratto: CCNL Pubblici Esercizi Ristorazione e Turismo- Inquadramento previsto 3°4° livello. Tempo determinato sei mesi. L’orario di lavoro è a tempo pieno, dalle ore 9 alle 15 e dalle 19 alle 23. Si richiede doppio turno (pranzo, aperitivo, cena). Giorno di riposo da definire. Per candidarsi, come negli altri casi: dopo esserti registrato con SPID o CIE al Portale Lavoro perTe (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te, per candidarti clicca sul pulsante "Invia candidatura" e segui le istruzioni riportate.