Ristoratori uniti per Casa Emilia Un aiuto anche agli alluvionati

Il cuore solidale della città ha risposto immediatamente al tragico alluvione che ha colpito la nostra regione, non dimenticando, però, chi quotidianamente ha bisogno di aiuto e di sostegno. Tra le azioni benefiche, spicca quella di Ascom e della sua realtà di Ristoratori che, in collaborazione e in sintonia con Fondazione Policlinico Sant’Orsola, organizzano un’iniziativa solidale, legata al mondo gastronomico. Si tratta di quattro cene d’autore, per sostenere Casa Emilia, la struttura di accoglienza della Fondazione Policlinico Sant’Orsola per i pazienti e i loro familiari. Ma il ricavato delle cene solidali sarà diviso a metà, devolvendo una parte a chi è stato colpito dall’alluvione in Romagna. "Si tratta di un’iniziativa solidale e di attenzione nei confronti di chi sta passando un difficile momento, declinata a un duplice obiettivo – spiega Giancarlo Tonelli, direttore generale di Ascom –. Il ricavato delle quattro serate sarà devoluto in beneficienza e questo dimostra la sensibilità dei ristoratori di Ascom, che hanno accettato di partecipare e di cucinare all’evento".

Le cene sono fissate per i giorni del 6,12, 21 e 26 giugno, e si intitolano ’I sapori di casa’. La location scelta, infatti, è proprio il terrazzo di Casa Emilia, che ospiterà le cene sotto le stelle. "Casa Emilia è casa per chi affronta un percorso difficile di cura e per i loro familiari – racconta Trilli Zambonelli, del consiglio di amministrazione della Fondazione Policlinico Sant’Orsola –. La struttura di accoglienza raccoglie circa quattro richieste al giorno di alloggio, che provengono da diverse regioni. Ma divideremo il ricavato, perché ora soffrono anche i nostri conterranei".

In caso di pioggia, le cene sarano rinviate a una data alternativa. La location riesce ad accogliere 48 persone a evento, quindi è fondamentale la prenotazione sul sito di Casa Emilia, e la donazione richiesta è di 75 euro per partecipante.

Gli chef e i cuochi di quattro rinomati ristoranti cittadini porterano le proprio cucine e le proprie specialità alle cene sotto le stelle. La cucina ’gourmet’ e tradizionale bolognese sono a cura dei ristoranti La Cesarina, con lo chef Pietro Montanari, Pescheria Aldrovandi, con Edoardo Tubolino, Trattoria La Montanara, che ai fornelli ha Filippo Venturi, e Biagi, con Fabio Bagi.

La partecipazione dei prestigiosi cuochi dimostra la sensibilità dei Ristoratori di Confcommercio Ascom, che hanno immediatamente aderito all’iniziativa benefica. "Abbiamo accetto con grande piacere questo invito e accogliamo l’evente con interesse – conclude Roberto Melloni, presidente di Ristoratori di Ascom –. Questa è la dimostrazione che la Federazione dei Pubblici Esercizi ha la possibilità di creare sinergie, portando a risultati di questo tipo. Durante le quattro serate, gli chef dei ristoranti prepareranno alcune ricette tradizionali, portando lo stile della loro cucina".

Il progetto abbraccia le persone in difficoltà, attraverso momenti di convivialità, caratterizzati dai menù dei singoli cuochi.

Mariateresa Mastromarino