Ritorna la Fiera del lavoro

Un modo per conoscere le aziende del territorio e farsi conoscere. Torna mercoledì prossimo, la sesta edizione della Fiera del Lavoro in Mediateca a San Lazzaro. Le aziende in cerca di personale avranno a disposizione un desk in cui incontrare i candidati e svolgere un primo colloquio conoscitivo. In tutto per questa edizione le aziende sono dieci, molto diverse tra loro come ad esempio la Bcc Felsinea che ricerca operatori di sportello, la Gi Group e Florsilva Ansaloni che è a caccia di giardinieri e vivaisti. Sul sito del Comune i potenziali candidati possono già inviare il proprio curriculum all’azienda prescelta e poi presentarsi in Mediateca, dalle ore 9.30 alle 13.30, per sostenere un primo colloquio conoscitivo.

I candidati, oltre a incontrare le aziende, potranno fruire di servizi informativi per l’orientamento al lavoro e la revisione del curriculum a cura dell’Informagiovani di San Lazzaro o confrontarsi con ‘Insieme per il lavoro’, il servizio gratuito nato dalla collaborazione tra il Comune di Bologna, la Città metropolitana e la Diocesi di Bologna e sostenuto dalla Regione, che accompagna chi è alla ricerca di un’occupazione. Novità anche per le aziende partecipanti. Durante la manifestazione sarà presente un desk di ’Bologna for Talent’, il servizio per imprese e centri di ricerca del territorio un accompagnamento mirato per agevolare l’arrivo e la permanenza di nuovi profili assunti, nazionali ed internazionali, e dei loro partnerfamiglie, facilitando il trasferimento e l’accesso ai servizi di base.